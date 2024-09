ONGs faturam mais que IBAMA e FUNAI em meio a devastação ambiental

O Brasil enfrentou os prejuízos incêndios em 20 anos, mas as ONGs, que receberam 17% dos recursos do Ministério do Meio Ambiente (R$ 315,5 milhões), não reclamam da situação. Essas organizações, algumas investigadas pela CPI das ONGs, receberam mais que o dobro do valor destinado a órgãos governamentais como Ibama e Funai, que somaram R$ 157,5 milhões. No Portal da Transparência, consta que ONGs receberam mais que organismos internacionais como a ONU, e a ONG Fest liderou os repasses com R$ 16,5 milhões. A cidade de Imperatriz (MA) recebeu menos recursos que a própria ONG Fest. As informações são do colunista Cláudio Humberto, em Diário do Poder.





