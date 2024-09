Ônibus é sequestrado a caminho de Teresina e passageiros são roubados no Maranhão

O crime ocorreu no município maranhense de Tutóia. Os criminosos desviaram o ônibus para uma localidade mais isolada e fizeram um arrastão roubando os pertences dos passageiros.





Criminosos fortemente armados sequestraram um ônibus da empresa de viagens interestaduais Transburití, que fazia percurso entre Tutóia, no Maranhão, e Teresina, no Piauí, nessa quarta-feira (18). O crime ocorreu no município de Tutóia, enquanto o veículo passava pelo povoado Baixão dos Murici.





Segundo as informações da polícia, os criminosos fizeram o motorista de refém e desviaram o ônibus para uma localidade mais remota, no povoado Gavião, próximo à localidade de Canabrava. Durante o trajeto, os assaltantes roubaram dinheiro, celulares e outros objetos de valor dos passageiros.





Após o roubo, o grupo criminoso desembarcou em uma área isolada e fugiu. A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso.





O motorista e os passageiros não ficaram feridos. Ainda não há informações sobre o número de bandidos envolvidos na ação criminosa.





Via portal Menio News