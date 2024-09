Operação da Polícia Civil resulta em prisão de quatro pessoas suspeitas de crimes em Tauá

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, na manhã desta sexta-feira (13), no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, bem como sequestro de bens imóveis em desfavor de alvos investigados por crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, e organização criminosa. Na ação, três homens também foram flagrados em posse de arma de fogo e uma mulher também foi capturada. A ofensiva policial, que contou com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ocorreu no município de Tauá – Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22) do Estado.





A operação intitulada “Saga”, coordenada pela Delegacia Regional de Tauá, foi desencadeada por meio de outras operações realizadas na região e indica que um dos alvos, um homem de 30 anos, que tem extensa ficha criminal por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo, é apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação na cidade de Tauá. Além disso, segundo informações policiais, a companheira do suspeito, uma mulher de 26 anos, também era alvo da PCCE e foi capturada.





Durante a operação, um outro homem, de 31 anos, com passagens por tráfico de drogas, foi localizado na região. Conforme informações policiais, ele era alvo da PCCE em outras operações realizadas na cidade. Contra ele também havia um mandado de prisão em aberto. Ainda durante as diligências, as equipes flagraram um outro homem, de 27 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, na companhia dos dois homens e em posse de três armas de fogo – uma pistola e dois revólveres – e cerca de 100 munições.





Após as capturas, os quatro suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Tauá, onde em desfavor de dois homens e uma mulher foram cumpridas as ordens judiciais. Além disso, os três homens foram autuados em flagrante por crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, associação criminosa armada e crime ambiental. O armamento foi apreendido, bem como, foi realizado o sequestro de bens imóveis. Agora, os quatro suspeitos estão à disposição da Justiça.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3437-1888, da Delegacia Regional de Tauá. O sigilo e o anonimato são garantidos.