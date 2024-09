Polícia Militar apreende mais de mil munições durante ação em Mombaça

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu mais de mil munições de diversos calibres, estojos de munições e frascos de pólvora, durante uma ofensiva que aconteceu nessa quinta-feira (12), em Mombaça, na Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22) do Estado. O material apreendido foi entregue a uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).





Policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) obtiveram informações a respeito de um suspeito ameaçando moradores na localidade de Sítio Taperoá. Imediatamente, os raianos, com apoio da equipe do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 13º Batalhão Policial Militar (13º BPM), realizaram diligências no endereço indicado.





Os militares avistaram o momento em que um indivíduo suspeito fugiu do imóvel por uma área de mata. Em continuidade as diligências, foram encontradas 1.073 munições de diversos calibres, 219 estojos de munições e 123 frascos de pólvora dentro da casa.





Diante do caso, todo o material foi apresentado na Delegacia Municipal de Mombaça, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) que registrou um procedimento para apurar o caso e localizar o suspeito.





Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3583-3435, da Delegacia Municipal de Mombaça. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com informações da Assessoria de Comunicação da PMCE