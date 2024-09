DATENA perde controle e agride Marçal. Fratura confirmada

Após provocações, Datena lança cadeira em Marçal, que foi hospitalizado com fratura; debate segue marcado por bate-boca.

O candidato Pablo Marçal foi levado às pressas ao Hospital Sírio Libanês após ser atingido por uma cadeira lançada por José Luiz Datena durante o debate da TV Cultura no domingo (15). Marçal sofreu uma pequena fratura no sexto arco costal e permanece em observação. Em nota, sua equipe classificou a agressão como covarde, afirmando que ele precisou sair do debate de ambulância para receber atendimento médico. A equipe de Marçal também publicou um vídeo comparando o incidente a atentados contra Bolsonaro e Donald Trump.





Via César Wagner