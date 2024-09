Pablo Marçal está internado, com suspeita de fratura, após agressão por Datena

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) permanece internado no hospital Sírio Libanês, após ter sido agredido com uma cadeira pelo adversário José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da noite de domingo na TV Cultura. Segundo informações de sua equipe e postagens nas redes sociais, Marçal teria fraturado uma costela, fez exames de tomografia e está em observação. O hospital ainda não publicou nenhum boletim médico.





Marçal foi agredido após uma troca de ofensas com Datena, que ficou transtornado após o adversário relembrar uma antiga acusação de assédio sexual. Após a agressão, Datena foi expulso do programa e Marçal chamou uma ambulância.





Imagens nas redes sociais mostraram seu atendimento ainda na viatura a caminho do hospital.





Segundo uma nota oficial, o candidato teve de sair às pressas em uma ambulância, “para receber cuidados médicos em caráter emergencial”. De acordo com esse relato, Marçal foi “covardemente agredido” por Datena, está com “suspeitas de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar”.





“Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo”, diz o comunicado.





A e equipe de Pablo Marçal publicou um vídeo que compara a agressão sofrida pelo candidato com dois atentados, a facada que Jair Bolsonaro recebei em 2018 em Juiz de Fora, e o tiro disparado contar Donald Trump na Pensilvânia, há dois meses.





“Por que todo esse ódio?”, escreveu Marçal no Instagram.





Veja o momento: