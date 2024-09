AGENTES abriram fogo contra individuo armado com fuzil AK-47 nas proximidades de Trump

FBI confirma prisão de suspeito armado próximo a Trump, investigado por possível tentativa de ataque.

Em coletiva realizada há pouco, o FBI trouxe notícias atualizadas confirmando a prisão de um homem que estava a aproximadamente 350 metros de Donald Trump que praticava golfe, sendo avistado por agentes do Serviço Secreto, que abriram fogo. O suspeito fugiu da mata adentrando em um veículo que fora fotografado juntamente com a placa, por uma testemunha, o que possibilitou sua captura posterior. No local, foram encontradas duas mochilas, uma câmera e um fuzil AK-47. O FBI investiga o caso como uma nova tentativa de assassinato contra o ex-presidente e candidato republicano à presidência dos EUA.





