Campanha de Marçal registra B.O. contra Datena: confira o que diz o documento

A campanha do candidato Pablo Marçal (PRTB) registrou boletim de ocorrência contra o candidato José Luiz Datena (PSDB) pela agressão ao influencer durante debate promovido pela TV Cultura na noite deste domingo (15/9).





No B.O., o advogado de Marçal, Tássio Renam, diz que o influencer foi atingido “na região da cabeça e também torácica e costelas” pela cadeira arremessada por Datena. O caso foi registrado como lesão corporal e injúria no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins, zona oeste da cidade.





Mais cedo, Tássio falou com jornalistas na porta do Hospital Sírio-Libanês, para onde Marçal foi levado, e disse que a campanha pediria um exame de corpo de delito.





“Estou me deslocando para a delegacia para colocar ali as queixas e pedir um exame de corpo de delito, porque realmente foi algo muito grave o que aconteceu ali”, afirmou o advogado. “Todas as medidas serão tomadas. Nós temos que punir essa injusta agressão do candidato Datena”, disse.





As agendas de Marçal para esta segunda-feira (16/9) foram canceladas. A campanha do candidato afirmou que ele deve ficar em observação na unidade de saúde. Até este momento, o Hospital Sírio-Libanês não divulgou boletim médico sobre o caso.





Fonte: Metrópoles