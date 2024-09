Medalhista paraolímpico recebe título de cidadão honorário do DF

O deputado distrital Pepa (PP) entregará o título de Cidadão Honorário de Brasília ao medalhista paralímpico Ariosvaldo Fernandes da Silva, mais conhecido como Parré, em sessão solene nesta segunda-feira (16), às 15h, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Parré conquistou a medalha de bronze nos 100 metros na classe T53, destinada a atletas com transtorno de movimento de alto grau no tronco e nas pernas, durante as Paralimpíadas de Paris.





Nascido em Campina Grande, na Paraíba, em 23 de dezembro de 1976, e residente em Planaltina desde os dois anos de idade, Parré tem uma trajetória marcada pela superação. Aos 18 meses, contraiu poliomielite, o que resultou na paralisia dos membros inferiores. Aos 17 anos, foi introduzido ao esporte, inicialmente competindo no basquete em cadeira de rodas. Em 2002, migrou para o atletismo, onde construiu sua bem-sucedida carreira.





Atleta de renome no paradesporto brasileiro, Parré é um exemplo de resiliência e inovação. Além de competir em alto nível, ele se destacou também pelo seu envolvimento no desenvolvimento técnico dos equipamentos esportivos, chegando a projetar a própria cadeira de rodas usada nas competições.





Ao comentar sobre a conquista da medalha paralímpica em Paris, após 16 anos de tentativas desde sua estreia nos Jogos de Pequim, em 2008, Parré relembra a força necessária para seguir competindo. “Tive muita resiliência para não desistir e continuar acreditando no meu sonho. A medalha paralímpica tem um peso especial, e me sinto honrado em representar a categoria e o meu país”.





Sobre o reconhecimento com o título de Cidadão Honorário, Parré expressa gratidão: “Receber essa homenagem é o reconhecimento que a cidade de Planaltina e o Distrito Federal têm por mim e pela minha trajetória. É muito especial contar com esse apoio”, relata.





O treinador de Parré, Denis Gigante, também será homenageado com uma Moção de Louvor, que será entregue na mesma ocasião. “Meu treinador sempre acreditou nessa medalha. É uma pessoa que esteve ao meu lado em todos os momentos e merece todo o reconhecimento”, destaca Parré.





Para o deputado Pepa, autor da proposição, a homenagem enaltece a relevância de Ariosvaldo para a história do esporte e celebra sua dedicação e conquistas, que elevam o nome do Distrito Federal e do Brasil no cenário esportivo mundial.





Focado nos próximos desafios, o atleta já mira novos campeonatos e competições internacionais, incluindo as Paralimpíadas de Los Angeles, em 2032.





A Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Honorário a Ariosvaldo Fernandes será realizada às 15h, no Plenário da CLDF, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital.





