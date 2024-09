TRE-CE será duro no combate a ação de facções na eleição deste ano em municípios cearenses

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, recebeu a visita do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato dos Santos, que veio a Sobral para firmar parceria com a Prefeitura no sentido de garantir a normalidade das eleições deste ano. “Como defensor incontestável da democracia que sempre fui, assegurei reforço da Guarda Civil Municipal no Fórum Eleitoral, garantindo segurança para o pleito.”, escreveu Ivo Gomes em uma rede social.





Preocupado com a violência que vem assutando os eleitores cearenses de vários municípios, especialmente naqueles em que há indicios de candidatos a prefeito e vereador ligados a facções criminosas, o presidente do TRE-CE criou o Comitê de Enfrentamento à Influência da Criminalidade Organizada nas Eleições (CEICOE), em momento reuniu representantes da polícia, Ministério Público, Tribunal de Justiça e órgãos federais. “Vai ser um enfrentamento direto. Membros de facções serão presos ao tentar impedir campanhas e os candidatos aliados perderão o direito de disputar e responderão pelos crimes.”, enfatizou o desembargador.





Via Sobral em Revista