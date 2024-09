PMCE prende em flagrante suspeito de tráfico de drogas e apreende entorpecentes e arma de fogo em Groaíras

Uma ação ostensiva realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas na Região Norte do Estado. A ofensiva policial ocorreu na manhã dessa terça-feira (10), na cidade de Groaíras, que pertence à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. Com a ação, foram apreendidas uma arma de fogo, munições e drogas.





Durante patrulhamento, uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) avistou um homem em atividade suspeita, que ao perceber a presença dos militares, tentou fugir e se desfez de uma arma de fogo e de um saco. Com as diligências, o homem foi capturado pelos policiais. A pistola calibre 9mm com 14 munições e 28 pacotes de maconha que estavam embaladas e prontas para serem comercializadas, foram apreendidas.





Ainda com o suspeito, foram encontrados dois carregadores de pistola calibre 9mm, documentos, uma motocicleta e dois aparelhos celulares que serão utilizados para subsidiar novas investigações. No local, os policiais identificaram outro homem, que também foi conduzido para a delegacia e prestou esclarecimentos.





Diante da situação, o alvo, de 18 anos – que já possui antecedentes criminais por roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptacao e, quando menor, possui registro de ato infracional análogo aos crimes de receptação e tentativa de homicídio -, foi encaminhado para uma unidade plantnista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na região, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma e tráfico ilicito de drogas e, em seguida, foi colocado à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br /.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.