Programa CNH Popular abre 25 mil vagas no Ceará nesta quinta-feira (12); saiba como participar

Serão ofertadas, ao todo, 25 mil habilitações gratuitas nas categorias A e B, sendo 5 mil vagas para Fortaleza e outras 20 mil divididas entre os 183 municípios cearenses.

O Governo do Ceará lança a edição 2024 do Programa CNH Popular, nesta quinta-feira (12), às 11h, no posto de atendimento do Detran no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. Serão ofertadas, ao todo, 25 mil habilitações gratuitas nas categorias A (moto) e B (carro), sendo 5 mil vagas para Fortaleza e outras 20 mil divididas entre os 183 municípios cearenses restantes.





O cadastro dos candidatos, que deve ser realizado durante o evento, será aberto pela internet na página https://www.chnpopular2024.detran.ce.gov.br/. Como critério, o interessado deve ser beneficiário do Programa Bolsa Família, do governo federal, e atender aos seguintes requisitos:





– Ser maior de 18 anos;

– Ser alfabetizado;

– Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF);

– Não estar judicialmente impedido de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

– Comprovar domicílio no Estado do Ceará;

– Estar enquadrado em uma das seguintes situações:

– Beneficiários do Programa Bolsa Família;

– Alunos matriculados há mais de 6 meses na rede pública de ensino fundamental e médio, bem como em cursos públicos profissionalizantes, e que comprovem bom desempenho escolar;

– Pessoas egressas do sistema penitenciário, de acordo com os requisitos estabelecidos em Portaria da Superintendência do DETRAN/CE;

– Pessoas com deficiência.





CNH Popular abre 25 mil vagas no Ceará





Durante o evento, beneficiários da edição 2023 que concluíram o processo e foram aprovados nos exames também receberão as carteiras de habilitação. O Programa CNH Popular é uma iniciativa do Governo do Ceará que visa facilitar o acesso à habilitação para pessoas de baixa renda.