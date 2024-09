POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE HOMEM ACUSADO DE FEMINICÍDIO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, através da Delegacia Regional de Camocim e da Delegacia Municipal de Granja, cumpriu na tarde de hoje (11/09/2024) um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 24 anos suspeito de ter cometido o crime de feminicídio contra sua companheira, Ana Ingrid Missias Mendes, na tarde do dia 08/09/2024 na cidade de Granja.





Desde as primeiras horas após o crime, a Polícia Civil representou pela prisão do criminoso, sendo que, através do trabalho de inteligência das Delegacias de Camocim e Granja, este foi localizado hoje(11) na zona rural de um município vizinho três dias após o crime.