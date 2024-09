Polícia Civil apreende drogas em Cascavel/CE

Uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, na tarde dessa segunda-feira (02), na apreensão de 200 gramas de entorpecentes. A ação policial ocorreu no bairro Morada Leste, no município de Cascavel – Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado.





As diligências iniciaram logo que policiais civis da Delegacia Metropolitana de Cascavel e do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) tomaram conhecimento de uma possível comercialização de drogas na região. As equipes se deslocaram até um imóvel, onde encontraram 200 gramas de maconha, dois objetos perfurocortantes, uma balança de precisão, embalagens, documentos e outros objetos utilizados para comercialização de drogas.





Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia Metropolitana de Cascavel. A PCCE segue com as investigações com a finalidade de identificar, localizar e prender suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na região.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As denúncias também podem ser encaminhadas ainda para o (85) 3334-3591, da Delegacia Metropolitana de Cascavel. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)