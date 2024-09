HOMEM É EXECUTADO A TIROS APÓS TER A CASA INVADIDA POR CRIMINOSOS EM GUARACIABA DO NORTE/CE

Um homem foi executado a tiros após ter a casa invadida por indivíduos armados no início da madrugada desta quarta-feira (04) no município de Guaraciaba do Norte. O crime ocorreu em um imóvel localizado na rua do Estádio, próximo a Areninha. A vítima foi identificada como Luiz Antônio da Silva Sousa, 24 anos, com antecedente por lesão corporal.





O crime ocorreu por volta das 0h50min, quando indivíduos armados invadiram a residência e efetuaram vários disparos contra a vítima que não resistiu e morreu no local. Após o crime, os indivíduos fugiram tomando rumo ignorado. Próximo ao corpo, a polícia encontrou várias cápsulas de pistola calibre 380. Segundo relato de moradores, foram ouvidos aproximadamente 20 disparos.





O local do crime foi isolado até a chegada da Perícia Forense que removeu o corpo ao Instituto Médico legal (IML) em Sobral.





Equipes da Força Tática e Comando de Policiamento de Ronda de Ações Intensiva e Ostensivas (CPRaio) realizam diligências na região em busca de capturar os homicidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Guaraciaba do Norte.





Fonte: Ibiapaba 24h