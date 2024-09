Polícia Civil captura suspeito de maus-tratos contra cachorra em Penaforte/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (3), um homem suspeito de maus-tratos contra uma cachorra, na cidade de Penaforte – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19).





A Delegacia Municipal de Penaforte, unidade da Polícia Civil, recebeu uma denúncia sobre um animal em situação de maus-tratos, visto nas ruas do município. Com as informações coletadas, os policiais civis localizaram o suspeito, um homem de 19 anos.





O homem foi conduzido à Delegacia de Penaforte e o animal foi resgatado por uma entidade protetora dos animais, que atua na região. O suspeito foi autuado com base no artigo 32 da lei 9605/98, que trata dos crimes ambientais.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3559.1681, da Delegacia Municipal de Penaforte. O sigilo e o anonimato são garantidos.