Polícia Civil captura quatro suspeitos por envolvimento na morte de torcedor em Fortaleza

Uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) culminou, nessa quarta-feira (18), no cumprimento de quatro mandados de prisão temporária por crime de homicídio e 17 de mandados de busca e apreensão em desfavor de alvos investigados por envolvimento na morte de um torcedor. As capturas ocorreram na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza. Com os suspeitos, os policiais civis apreenderam aparelhos celulares.





Conforme informações policiais, a vítima, um homem de 39 anos, que era torcedor de um time da Capital, foi morto durante uma briga entre torcedores. A vítima foi atingida por um objeto contundente, chegou a ser socorrida, mas foi a óbito. O crime foi registrado no dia 26 de setembro do ano passado, no bairro Jangurussu – Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza.





Com as decisões judiciais em mãos, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) saíram em campo em busca dos alvos. Um homem, de 23 anos, foi preso no bairro Passaré (AIS 7). O segundo alvo, um homem, de 20 anos, foi capturado no bairro Barroso (AIS 3). Durante as diligências, o terceiro suspeito, de 27 anos, que possui antecedentes criminais por crime de receptação, foi preso no bairro Jangurussu (AIS 3). O quarto alvo, um homem, de 29 anos, foi capturado no município de Aquiraz (AIS 14) da Região Metropolitana de Fortaleza.





Após as prisões, os quatro indivíduos foram conduzidos para o DHPP, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Agora, os homens estão à disposição da Justiça. A ação policial foi coordenada pela 3ª Delegacia do DHPP e contaram com o apoio de 17 equipes dos Núcleos Operacional e de Inteligência do DHPP. A Polícia Civil segue com as investigações acerca do caso com a finalidade de identificar, localizar e prender outros suspeitos envolvidos no crime.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)