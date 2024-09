Polícia Civil prende homem e apreende mais de 330 kg de drogas na Capital

Em continuidade às ações ostensivas e investigativas de combate ao comércio ilegal de drogas na Capital, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu um suspeito em flagrante e apreendeu mais de 300 quilos de drogas e munições no bairro Passaré, que pertence à Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. A ofensiva policial ocorreu na tarde dessa quarta-feira (18).





Após informações recebidas por meio de denúncia anônima sobre uma possível residência que estaria sendo utilizada para o comércio de drogas, os policiais civis do 16º Distrito Policial (16º DP) iniciaram os trabalhos investigativos. Durante diligências, as equipes localizaram um veículo que saiu da residência que estava sendo investigada e realizaram o acompanhamento tático.





No decorrer dos trabalhos policiais, as equipes abordaram o veículo e identificaram um suspeito, de 27 anos. No interior do carro, foram encontrados dois pacotes de cocaína, pesando cerca de um quilo, que estavam escondidos no interior de um pneu do porta-malas do carro. Ainda na ação, os policiais retornaram a residência alvo das investigações, ocasião em que localizaram mais de 330 quilos de maconha e outros itens ilícitos.









Material apreendido





Com as buscas na residência, a equipe apreendeu um total 334,520 quilos de maconha, que estava dividida em diversos tabletes, 180 gramas de um pó branco que será periciado e medicamentos, além de duas munições de calibre .12, sete munições de calibre 380 e uma munição de calibre 9mm. Na casa, ainda foram encontradas duas prensas, um aparelho celular, uma balança de precisão, dois cadernos com anotações, documentos e o veículo. O material apreendido será utilizado para subsidiar novas investigações policiais.





Diante da situação, o suspeito foi levado para a Delegacia do 16º Distrito Policial (16º DP), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em seguida, o suspeito foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2952, do 16º Distrito Policial (16º DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.