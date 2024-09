BRASILEIRA atropela sete pessoas na Itália; duas jovens turistas morreram

Katia Pereira da Silva perde o controle do carro em alta velocidade, deixa dois mortos e cinco feridos em Lido di Camaiore.

Uma brasileira de 44 anos, Katia Pereira da Silva, atropelou sete pessoas, deixando dois mortos e cinco feridos em Lido di Camaiore, na Itália, na última quarta-feira (18). As vítimas fatais eram duas turistas alemãs de 18 e 19 anos, e uma senhora de 60 anos está em estado grave. Katia, que dirigia um Mercedes em alta velocidade, ultrapassou dois sinais vermelhos e perdeu o controle do veículo, atingindo várias pessoas, incluindo turistas franceses. Ela foi presa no local, negou responsabilidade pelo acidente e afirmou não se lembrar do ocorrido. Exames toxicológicos deram negativo, e Katia permanece em prisão domiciliar, respondendo por duplo homicídio.





*Imagem meramente ilustrativa





(Blog César Wagner)