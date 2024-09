Mulher ferida em queda de avião recebe alta da UTI

A manicure Kelliane Pereira dos Santos, 27, recebeu alta nesta segundafeira, dia 16, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Ela foi atingida pela queda de um avião no dia 08 de setembro na BR-316, no bairro Lourival Parente, na zona sul de Teresina.





De acordo com familiares, a mulher está consciente, não está mais entubada e foi liberada da UTI, mas ainda aguarda uma vaga na enfermaria do HUT.





O médico Jacinto Lay, 50, piloto do avião que caiu no último final de semana em Teresina, foi transferido no dia 10 de setembro, do Hospital São Marcos para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.





Ele passou por cirurgias por conta de um traumatismo cranioencefálico e múltiplas fraturas na perna direita. O quadro de saúde é considerado grave, mas estável.









Queda





Um avião de pequeno porte caiu na manhã do último domingo, dia 08, na BR-316, no bairro Lourival Parente, na zona sul de Teresina. Duas pessoas ficaram feridas, entre elas o piloto, o médico Jacinto Lay.





Outra pessoa identificada como Keiliane Pereira foi atingida em solo pela aeronave. Ambas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).





O avião se chocou contra um ponto de ônibus na BR-316. A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Via portal Pi24h