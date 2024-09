Polícia Civil deflagra operação e captura seis pessoas em Itatira e Canindé

Cinco mandados de prisão preventiva foram cumpridos e uma mulher foi presa em flagrante. Durante a ofensiva, a PCCE apreendeu R$ 60 mil e uma espingarda calibre 12.





Em mais uma ação de combate aos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, a Polícia Civil do Estado Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), a 3ª fase da Operação Hasta. A ofensiva ocorreu, simultaneamente, nos municípios de Itatira e Canindé, ambos situados na Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) do Estado. As investigações apuram ainda crimes de organização criminosa. Ao todo, seis pessoas foram presas envolvidas em crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Durante a operação, as equipes apreenderam uma grande quantia de dinheiro em espécie com um dos alvos.





A ofensiva, que é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), iniciou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (17), e contou com 30 policiais civis que deram cumprimento a cinco mandados de prisão preventiva pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, associação criminosa, e uma prisão em flagrante. Além disso, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em imóveis nos municípios de Itatira e Canindé.





Durante a operação seis pessoas foram presas, duas mulheres e quatro homens. Em desfavor de uma mulher, de 35 anos, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Com a mulher, as equipes apreenderam R$ 60 mil, em um imóvel. A outra mulher, de 39 anos, foi presa em flagrante durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No imóvel em que ela estava, as equipes apreenderam uma espingarda calibre 12. A mulher foi conduzida para delegacia, onde foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Também foram capturados quatro homens com idades de 61, 43, 37 e 35 anos.





Todos os alvos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Canindé, onde os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em desfavor dos outros cinco alvos e uma das mulheres foi autuada em flagrante, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.





A Polícia Civil segue com as apurações no intuito de capturar outros suspeitos envolvidos nos crimes de peculato, corrupção e organização criminosa. Os trabalhos seguem na região.





Operação Hasta





O nome da operação faz alusão a uma expressão de origem árabe que significa “sob a lança”, o que quer dizer que debaixo da lança nada deveria ser oculto.





Os policiais civis apreenderam aparelhos celulares e documentos, que subsidiarão as investigações que seguem em andamento pela Decor.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-3360, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7598, da Decor. O sigilo e o anonimato são garantidos.