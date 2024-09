PESQUISAS estimulada e espontânea do Real Big Data apontam empate triplo em Fortaleza

Pesquisa mostra equilíbrio entre candidatos, com Wagner em empate técnico e Sarto mais distante.

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record e divulgada nesta quarta-feira, 18, mostra um empate entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), ambos com 23% na intenção de votos para a Prefeitura de Fortaleza, no levantamento estimulado, seguido pelo Capitão Wagner (União Brasil) com 20%, dentro da margem de erro, configurando um empate técnico. José Sarto (PDT) aparece com 15%, e Eduardo Girão (Novo) com 3%, enquanto George Lima (Solidariedade), Chico Malta (PCB), Técio Nunes (PSOL) e Zé Batista (PSTU) registram 1% cada. Brancos e nulos somam 8%, e 4% não descobriram ou não responderam. Na pesquisa espontânea, Evandro liderou com 9%, seguido de Wagner e Fernandes, ambos com 8%. A pesquisa entrevistou 1.000 eleitores nos dias 16 e 17 de setembro, sendo registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número CE – 01368/2024 e tem margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.





(César Wagner)