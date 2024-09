Polícia “estoura” roça com 90 mil pés de maconha no Piauí

Dois indivíduos foram presos na roça de maconha em Conceição do Canindé.

A Polícia Militar encontrou na manhã desta quinta-feira, dia 12, uma roça com cerca de 90 mil pés de maconha em quase dois hectares de terra em uma propriedade na zona rural do município de Conceição do Canindé, na região sul do Piauí.





De acordo com o tenente coronel Alves, comandante do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (Bepi), a roça tinha duas áreas de plantio sendo que 1,5 hectares estava cultivada com aproximadamente 90 mil pés, que ao final produziria cerca 7,5 toneladas da droga. Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar.





“Essa operação é resultado de um trabalho integrado entre as polícias militares do Piauí e da Bahia e a Polícia Civil, que resultou na localização de uma propriedade na zona rural de Conceição do Canindé. Na ocasião foram presos dois nacionais, que foram apresentados junto à polícia judiciária no capara as providências legais, bem como toda droga foi incinerada no local”, explicou o tenente coronel Alves.





Por parte do Bepi, a equipe foi composta por alunos do I Curso de Operações em Ambiente Rural, que receberam as informações e elaboraram os planos operacionais de ação, que foram apresentados ao comandante geral coronel Scheiwann Lopes, que autorizou a imediata execução dos planos pela Polícia Militar.





