Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões neste sábado

O concurso 2.774 da Mega-Sena promete pagar um prêmio estimado em R$ 55 milhões neste sábado (14). O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e redes sociais da Caixa.





O prêmio acumulou após ninguém acertar as seis dezenas do último concurso, realizado na quinta-feira (12). Os números sorteados foram: 19-23-32-34-38-57. Ainda segundo a Caixa, 88 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 37.812,04. Já a quadra foi feita por 5.541 apostadores, que receberam R$ 857,88 cada.