Polícia investiga tentativa de saque de R$ 2 milhões por parte da irmã de Deolane

A Polícia Civil de Pernambuco investiga uma tentativa de saque de R$ 2 milhões por Dayanne Bezerra Santos, irmã mais nova da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Esse dinheiro seria para comprar, em espécie, um imóvel à vista em São Paulo.





A informação foi revelada pelo jornal “Diário de Pernambuco”.





A movimentação chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O órgão emitiu um alerta para a Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), da Polícia Civil pernambucana, em 24 de novembro de 2023.





O Coaf sinalizou que a movimentação era suspeita e incompatível com a renda de Dayanne, calculada em R$ 21,4 mil. Esse alerta foi anexado ao inquérito da Operação Integration.





Deflagrada neste mês, a ação levou Deolane e a mãe dela, Solange, para a cadeia com suspeita de ligação com grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro via jogos ilegais.





Segundo a reportagem, Dayanne alegou que iria comprar um imóvel de Deric Elias Costa Silva, de 20 anos. Ele teria pedido o recebimento do valor em espécie.





Pesquisas apontaram, no entanto, que o vendedor nem sequer tinha o bem registrado no seu nome. “Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, (...) não há nenhum imóvel no Estado de SP, em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque”, diz o documento, de acordo com o jornal.





