Prejuízo dos Correios chega a R$ 1,3 bi no 1º semestre

Aumento chega quase a 85% em comparação ao mesmo período em 2023.

Os correios retornaram ao prejuízo no segundo trimestre deste ano. Caso a estatal não reverta tal resultado nos próximos meses, vai se encaminhar para o terceiro ano consecutivo no vermelho em 2024. As informações são da revista Veja.





Nesse período, a receita da empresa chegou a R$ 4,78 bilhões, com uma queda de 0,5% se comparado ao mesmo período no ano passado. Já o prejuízo líquido aumentou 36%, indo para mais de R$ 500 milhões.





Ao olhar os dados semestrais, o prejuízo chega a R$ 1,35 bilhão, representando um aumento de quase 85% em comparação ao mesmo período em 2023, quando o resultado ficou negativo em R$ 735 milhões. Tais dados constam no site dos Correios.





Os Correios, que possui o monopólio da entrega de correspondências e cartas no Brasil, enfrentam o aumento da concorrência no nicho que mais cresce: o das encomendas. As encomendas envolvem os pacotes de compras que provém do digital.





Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a estatal entrou na lista das privatizações, mas a proposta foi cancelada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que criou um projeto para fortalecer a empresa e promete levá-la de volta ao lucro.





De acordo com a tendência dos últimos anos, no semestre, a receita com o serviço de entrega de cartas caiu 8%, sendo quase R$ 2,3 bilhões. Enquanto isso, as encomendas cresceram 1,4%, sendo pouco mais de R$ 4,5 bilhões. Isso demonstra a diminuição das compras internacionais depois do aumento da taxação no programa do governo Remessa Conforme.





(Revista Oeste)