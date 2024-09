Preso 2º suspeito de matar cabeleireira a pedradas em Teresina

Cabeleireira foi morta por morar em área de facção rival dos criminosos em Teresina.

A Polícia Civil do Piauí prendeu nesta terça-feira, dia 27, o indivíduo identificado como Carlos Daniel Martins de Sousa, 23, o segundo suspeito de matar a pedradas a cabeleireira trans Aryadna Montenegro, 23. O crime ocorreu no dia 21 de julho no bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina.





O suspeito indicou em depoimento que o homicídio foi motivado pelo fato da cabeleireira morar na região de uma facção rival. Ele negou ter executado a vítima. Os policiais seguem diligências para a prisão de mais suspeitos de participação no crime contra Aryadna.





Segundo a delegada Nathalia Figueiredo, não foram encontradas evidências da participação da vítima em facções criminosas. A cabeleireira teria sido atraída pelos assassinos incomodados pela sua presença para o local do crime em Teresina.





Carlos Daniel responde por crimes de homicídio e roubo. No dia 15 de agosto, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) prendeu Orlando Silva, conhecido como “Magnata”, apontado como um dos autores do homicídio em Teresina.





Crime A cabeleireira foi encontrada morta com o rosto desfigurado a pedradas no dia dia 21 de julho, no bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina. O corpo foi localizado por um morador nos fundos do terreno da sua casa próximo a uma lagoa no bairro São Joaquim. O local fica próximo da casa da vítima em Teresina.





Via Pi24h