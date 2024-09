Governador Elmano lança 2ª fase do programa VaiVem

A solenidade será realizada na praça José de Alencar.

O governador Elmano de Freitas lançará, nesta segunda-feira (2), a segunda fase do programa VaiVem. A solenidade será realizada na praça José de Alencar, no bairro Centro, em Fortaleza. Esta fase contemplará os profissionais que buscam entrar ou voltar ao mercado de trabalho.





Na primeira fase do programa VaiVem, foram beneficiados os estudantes de instituições públicas e privadas que precisam se deslocar da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) para a capital cearense.





O evento contará com a presença do secretário do Trabalho em exercício, Renan Ridley; do presidente do IDT, Raimundo Ângelo; do presidente da Arce, João Gabriel Rocha; e do superintendente do Detran, Michel Matos.





Sobre o programa





O VaiVem é um programa do Governo do Ceará de transporte público gratuito (ônibus, metrôs e vans) na Região Metropolitana de Fortaleza. O benefício garante duas passagens de graça por dia, uma de ida e uma de volta, todos os dias da semana, incluindo os sábados, domingos e feriados.





Os beneficiários recebem gratuitamente um cartão eletrônico – denominado Cartão VaiVem Livre – para utilização em sistema de bilhetagem implantado pelos operadores dos modos de transporte metropolitano.





O cartão permite o armazenamento de créditos eletrônicos, sendo personalizado , pessoal e intransferível, vinculado ao número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do beneficiário, possibilitando o controle do seu uso através de biometria ou outra tecnologia de identificação pessoal.





