SUBTENENTE DA PM é morto após sequestro na Favela dos Cocos, em Fortaleza

✴️ CÁ PRA NÓS: A execução de policiais em Fortaleza, incluindo o recente assassinato do subtenente Celestino e o homicídio de um PM no bairro Álvaro Weyne, no último dia 16 ( Clique aqui ), revela a gravidade da crise de segurança no Ceará. Esses crimes expõem não apenas a ousadia das facções, mas também a vulnerabilidade daqueles que arriscam suas vidas diariamente para proteger a sociedade. A crescente violência contra agentes da lei exige uma resposta firme e coordenada das autoridades, sob o risco de uma escalada ainda maior do caos e da impunidade. Não se pode tolerar a barbárie que coloca em xeque a própria ordem pública. Nossos sentimentos para familiares e todos os policiais!