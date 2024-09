PF mira fraudes bancárias usando policiais mortos no Piauí

Criminosos invadiam contas de policiais mortos e usavam cartões de crédito no Piauí.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, dia 20, a Operação Caronte, para desarticular esquema criminoso de fraudes bancárias com invasão de contas e uso indevido de cartões de crédito no Piauí.





Equipes de policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Teresina. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, que também deferiu bloqueios em conta bancária e de recebíveis de máquinas de cartões de crédito.





As investigações identificaram alterações suspeitas em cadastros de clientes falecidos da Caixa Econômica Federal. Utilizando a técnica criminosa chamada SIM Swap, os criminosos conseguiam transferir linhas telefônicas e acessar informações bancárias para solicitar novos cartões de crédito e realizar transações fraudulentas.





Os investigados utilizavam principalmente dados de policiais mortos, como delegados e agentes das forças de segurança.





Até o momento, foram identificadas fraudes que somam mais de R$ 230 mil, com potencial de atingir até mais de R$ 700 mil. Os suspeitos poderão responder por furto qualificado e estelionato, além de outros crimes que possam surgir no decorrer do processo investigativo.





Fonte: Pi24h