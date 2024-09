Suspeito é preso acusado de ameaçar de morte Izolda Cela, candidata à Prefeitura de Sobral

Um homem foi preso, na noite dessa segunda-feira (2), acusado de ameaçar de morte a ex-governadora do Ceará e candidata à Prefeitura de Sobral, Izolda Cela (PSB). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi apreendido por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no Centro de Sobral, na região Norte do Estado.





Segundo informou a pasta, por meio de nota, o suspeito tem 36 anos e integra uma organização criminosa. As ameaças contra a ex-governadora foram veiculadas nas redes sociais e chegaram ao conhecimento das autoridades policiais após uma denúncia anônima.





“O homem já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto, crime contra a administração pública e, agora, foi autuado por ameaça e por integrar organização criminosa. A PCCE segue investigando a participação do alvo em outros crimes”, disse a SSPDS no comunicado enviado ao Diário do Nordeste.





Conforme a secretaria, a apreensão foi realizada com o apoio de equipes da Delegacia Regional de Sobral e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue investigando a participação do acusado em outros crimes.





Nessa segunda-feira (2), quatro adolescentes foram abordados e identificados por equipes da PCCE por atirarem rojões em pessoas que trabalhavam na campanha eleitoral de Izolda Cela. Pelo que informou a SSPDS, a polícia investiga o caso em questão.





A reportagem procurou a assessoria de comunicação da candidata a fim de obter outras informações sobre o ocorrido. Não houve uma resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.





