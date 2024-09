CAPITÃO WAGNER lamenta ataques de André Fernandes em campanha

Ex-aliados entram em conflito na corrida à Prefeitura de Fortaleza.

Capitão Wagner, candidato a prefeito de Fortaleza pelo União Brasil, expressou em uma sabatina na rádio O POVO CBN sua decepção com os ataques do adversário André Fernandes (PL), que anteriormente o apoiou nas eleições de 2020 e 2022. Durante a entrevista, conduzida por Jocélio Leal e Carlos Mazza, Wagner criticou a abordagem de Fernandes, que optou por atacar em vez de apresentar propostas, e destacou a inconsistência do concorrente ao esconder o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua campanha, prática que Fernandes anteriormente criticava em Wagner.





