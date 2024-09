JANTAR DE MORAES após suspensão do X incluiu ministro indicado por Bolsonaro

Jantar em São Paulo reúne elite política e judiciária.

No jantar organizado na última sexta-feira, 30, por Alexandre de Moraes em São Paulo, estiveram presentes ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo Kassio Nunes Marques, após Moraes receber uma homenagem do Ministério Público de São Paulo. A reunião ocorreu logo após Moraes suspender a rede social X, um tema sensível que foi evitado durante o evento, que contou com cerca de 30 convidados, incluindo outros ministros do STF, membros do governo Lula, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Hoje, segunda, 2, a 1ª Turma do tribunal confirmou a decisão. As informações são de Malu Gaspar, em O Globo.





