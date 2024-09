Musk diz que vai pedir bloqueio de ativos do governo brasileiro

As tensões cresceram após intimação para cumprir medidas que Musk avaliou serem ilegais.

O empresário sul-africano, Elon Musk, provocou o presidente do Brasil, Lula, por meio de sua rede social. Segundo o bilionário, a menos que o governo brasileiro retire as sanções impostas as suas empresas, o X e a Starlink, ele irá retirar os seus ativos do governo brasileiro. As informações são do portal Diário do Poder.





“A menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, nós iremos de forma recíproca apreender os ativos do governo também. Espero que Lula goste de viajar em voo comercial”, disse o magnata em postagem no X.









Entenda o Caso:





As tensões entre o governo brasileiro e Musk cresceram após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, intimar judicialmente o bilionário a indicar um representante legal da empresa X no Brasil, caso contrário a rede social seria desligada em todo território brasileiro.





O ministro deu um prazo de 24 horas para o dono da Tesla indicar um representante, porém, o segundo homem mais rico do mundo não indicou. Segundo Musk, ele não acatou as exigências de Moraes pois sua empresa não cumpre ordens ilegais.





“Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo”.