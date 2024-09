Unidade do Vapt Vupt de Sobral irá abrir aos sábados para emissão de urgência da nova carteira de identidade

Unidades do Vapt Vupt em quatro cidades do Ceará vão abrir aos sábados para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) — o novo RG. A população pode procurar as sedes e Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte, mas o agendamento deve ser feito pela internet.

A estimativa do governo estadual é facilitar a emissão de 10 mil CINs para cidadãos com necessidades de urgência ou em situação de vulnerabilidade. O trabalho é uma parceria da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) com a Secretaria da Proteção Social (SPS).

Fortaleza (sede da CHPB da Pefoce, unidades Vapt Vupt e Casas do Cidadão)

Maracanaú (Casa do Cidadão)

Juazeiro do Norte (Vapt Vupt)

Sobral (Vapt Vupt).

O atendimento será feito exclusivamente com agendamento prévio pela internet.





A urgência pode ser justificada por motivos de saúde, trabalho, questões sociais ou outras situações.





A carteira de identidade é essencial para o acesso a serviços de saúde, emprego e benefícios sociais.





As carteiras de identidade emitidas antes da adoção do novo modelo, em janeiro de 2024, continuam válidas até o ano de 2032.









Agendamento





Os interessados que precisam da CIN em caráter de urgência devem realizar o agendamento online, justificando a urgência e anexando documentos comprobatórios.





Para acessar o serviço, o cidadão deve clicar na opção Emissão Carteira de Identidade – Casos Emergenciais” no portal, e seguir as etapas solicitadas.





As solicitações serão analisadas e priorizadas conforme os critérios de urgência, conforme o governo estadual.





O agendamento começou nesta quarta-feira (11/9), e a campanha emergencial ocorrerá mensalmente, como uma medida contínua para atender a população em situações emergenciais.





A nova campanha de emissão emergencial da CIN tem capacidade para realizar um total de 3.325 atendimentos a cada sábado, totalizando, aproximadamente, 10 mil atendimentos no final da operação.





Na ação deste mês de setembro, a Pefoce, por meio da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), será responsável por 875 atendimentos diários, enquanto as unidades do Vapt Vupt atenderão 2.210 cidadãos, e as Casas do Cidadão realizarão 240 atendimentos por dia.





O Governo do Ceará ressaltou que, além dessa ação emergencial aos sábados, o atendimento emergencial para emissão da CIN já ocorre diariamente em todas as unidades Vapt Vupt e em diversas unidades da Pefoce, atendendo cidadãos que necessitam do documento em caráter urgente, garantindo a prestação de serviços contínuos e acessíveis para todos.









Situações que permitem a emissão emergencial incluem:





Urgências médicas: pacientes que precisem do documento para internação ou tratamentos emergenciais.

Desemprego: cidadãos que necessitem do documento para buscar emprego ou participar de concursos públicos.

Vulnerabilidade social: pessoas em situação de fragilidade social ou econômica.

Viagens: necessidade de documentação comprovada para viagens.

Estudantes: requerimento do documento para matrícula ou finalidades educacionais.

Prova de vida: exigência do documento para procedimentos relacionados à Previdência Social/INSS.

Benefícios sociais: para recebimento de auxílios municipais, estaduais ou federais.

Públicos prioritários: idosos, pessoas com deficiência (PcD), gestantes, lactantes e pessoas com transtorno do espectro autista, conforme previsto em lei.