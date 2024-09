Vídeo mostra momento em que garota de 15 anos m4ta a própria mãe a t1ros; veja

Uma garota de 15 anos, identificada como Carly Gregg, matou a própria mãe. O caso ocorreu em março deste ano, no Mississip, Estados Unidos, mas somente esta semana o vídeo da ação veio à tona. Nas imagens, que foram reproduzidas durante o julgamento da menina, é possível ver o momento em que ela entra na casa, com dois cachorros. Carly, com as mãos nas costas, é vista passando pela cozinha. Alguns segundos depois, são ouvidos três tiros e um grito. Gregg então volta para a cozinha, senta-se e pega o celular dela.





Os promotores inicialmente ofereceram a Carly um acordo judicial, mas ela recusou e seus advogados agora estão buscando uma defesa de insanidade.





Via portal CM7