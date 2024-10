A VI0LÊNCIA EM SOBRAL É AVASS4LADORA!

Um homem de 20 anos foi sequestrado e morto a tiros no distrito de Jaibaras.

Na madrugada desta quarta-feira (16), um jovem de 20 anos foi sequestrado e morto a tiros no distrito de Jaibaras, no município de Sobral, Ceará. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a vítima foi abordada em uma estrada carroçável da região por ocupantes de um veículo Celta.





O homem foi identificado como José Gonçalves de Oliveira Neto, morador do distrito de Jordão. Após o sequestro, ele foi executado com vários disparos de arma de fogo. A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização dos procedimentos de praxe.





A Delegacia Regional de Sobral já iniciou as investigações para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do homicídio. A motivação ainda é desconhecida, e a polícia trabalha com a hipótese de um possível acerto de contas ou crime premeditado.





Sobral registra 83 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações do portal Fnews