M0rre mulher que dec4pitou o filho em um ritual após levar 14 tiros

Morreu nesta quinta-feira (17) a mulher suspeita de ter esfaqueado, matado e degolado o próprio filho de seis anos de idade durante um ritual satânico em João Pessoa, na Paraíba. Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, estava internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, após ser atingida por 14 tiros de arma de fogo.





De acordo com informações do portal G1, Maria sofreu uma infecção generalizada, indo a óbito quase um mês após o crime, ocorrido no último dia 20 de setembro. O homicídio aconteceu no apartamento onde Maria morava com o filho há um mês, no bairro de Mangabeira IV.





Vizinhos relataram ter ouvido gritos e a criança pedindo socorro durante a madrugada do crime. O pequeno ainda dizia que não queria morrer e que amava a mãe.





Acionada, a Polícia Militar da Paraíba foi até o local e encontrou a mulher sentada em uma cadeira com uma faca na mão e a cabeça do filho sobre o colo. Ela ainda teria ameaçado se matar e tentado golpear os policiais com uma faca. As autoridades atiraram contra ela 14 vezes.





No apartamento, a perícia encontrou vídeos de rituais satânicos envolvendo decapitação, além de um gato agonizando.





Rosália permaneceu sob custódia no hospital durante os dias que se seguiram, não tendo recebido nenhuma visita. Por fim, ela sofreu uma piora em seu quadro clínico e não resistiu aos ferimentos.





(Pleno News)