ANDRÉ FERNANDES lidera corrida pela prefeitura de Fortaleza, diz Veritá

De acordo com o levantamento divulgado nesta sexta-feira (18), André Fernandes (PL) lidera com 50,1% das intenções de voto para a prefeitura de Fortaleza, seguido por Evandro Leitão (PT), que tem 43,3%. A pesquisa, realizada com 2.010 participantes entre 13 e 17 de outubro, tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Os votos em branco, nulo ou nenhum somam 4,1%, enquanto 2,5% dos entrevistados se declararam indecisos. O estudo foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número CE-09375/2024.





Via portal César Wagner