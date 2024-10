Andressa Urach revela motivo do término com ator po0rnô e cobra dívidas: “Gigolô”

Andressa Urach usou suas redes sociais nesta quarta-feira (23), para expor o desentendimento que vem tendo com seu ex-namorado, Lucas Matheus Ferraz.





Andressa Urach usou suas redes sociais nesta quarta-feira (23), para expor o desentendimento que vem tendo com seu ex-namorado, o também ator pornô Lucas Matheus Ferraz. Nos stories de seu Instagram, a criadora de conteúdo adulto expôs diversos prints de conversas com o ex e cobrou o pagamento de dívidas.









NÃO QUER PAGAR OS MIMOS?





O casal terminou a relação em setembro deste ano, e desde então a influenciadora disse que manteve distância de Matheus. No entanto, ela decidiu expor trechos de conversas que teve com ele em um aplicativo de mensagens, onde eles brigam por ciúmes, que teriam sido, inclusive, o motivo do fim da relação. Além disso, ela o cobra por contas não pagas em seu cartão.





"Me paga então as dívidas que fiz com você e sua família, aí não vou precisar ser 'putiane' para pagar", diz ela na conversa. "Eu não te pedi nada", rebateu Lucas."





Andressa Urach revela motivo do término com ator pornô e cobra dívidas. Foto: Reprodução/Instagram









TÉRMINO NADA AMIGÁVEL





Ao contrário do que eles informaram inicialmente, o fim da relação não foi amigável, segundo ela, por conta dos ciúmes do ator. "Você surtou de ciúmes e fez da minha vida um inferno no último mês", disse ela.





Via portal Meio Norte