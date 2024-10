Boi do Pará usa brinco e possui RG

A iniciativa de rastreabilidade realizada no Estado do Pará tem a finalidade de melhorar o controle sanitário e a gestão de produtividade. O processo também garante que os bovinos não estejam associados ao desmatamento ilegal.





O primeiro boi identificado individualmente para o monitoramento socioambiental foi batizado de pioneiro.





Em A Força do Agro desta quarta-feira, 23, o espectador vai saber por que o Estado iniciou o processo de rastreabilidade.





Entenda a importância do agronegócio

A agronegócio é o “Brasil que dá certo”. A grandeza e o potencial do setor, bem como os desafios que devem ser superados, são abordados diariamente no programa A Força do Agro.





O setor representa quase 30% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro — e não para de crescer. As transformações do setor ocorrem em alta velocidade e impactam o mundo rural. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos e, nos próximos anos, deve ser o principal fornecedor.





E não para aí. O agronegócio está presente no dia a dia das pessoas. Não apenas na mesa, mas na roupa, nos cosméticos, no transporte, na energia, na vida.





Fonte: Revista Oeste