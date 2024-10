Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Fortaleza

Em mais uma ofensiva, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, nessa terça-feira (22), um mandado de prisão por sentença condenatória em desfavor de um homem, de 42 anos, suspeito de cometer um crime de homicídio qualificado no bairro Messejana – Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza. A captura aconteceu no bairro Lagoa Redonda (AIS 3), em Fortaleza.





Segundo informações policiais, o suspeito possui antecedentes pelo crime de lesão corporal e foi localizado, por equipes do Departamento de Polícia Judiciária de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), em seu ambiente de trabalho, no bairro Lagoa Redonda.





O alvo foi condenado a 15 anos de reclusão. Após a captura, ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde o mandado foi cumprido e colocado à disposição da Justiça.