Polícia Civil prende dupla por comércio ilegal de armas de fogo e apreende 11 armas em Parambu/CE

Uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, nesta quarta-feira (23), na prisão em flagrante de dois homens, ambos de 25 anos, por comércio ilegal de armas de fogo. As capturas ocorreram em Parambu – Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22) do Estado. Na ocasião, armas e munições foram apreendidas.





As diligências conduzidas pela Delegacia Municipal de Parambu iniciaram logo que os policiais civis tomaram conhecimento de que na localidade de João da Costa dos Ferreiras, na zona rural do município, estavam sendo comercializadas armas de fogo. De posse das informações, as equipes se dirigiram até o local indicado.





Na ocasião, foram apreendidos 11 armas de fogo – sendo um rifle, duas espingardas, quatro espingardas desmontadas (calibres 32 e 36), quatro armas artesanais – e mais de 130 munições, bem como, recipiente contendo pólvora, ferramentas usadas na fabricação de armas e uma máquina de cartão de crédito. No local, dois homens foram presos.





Diante do flagrante, a dupla foi conduzida para a Delegacia Municipal de Parambu, onde foram autuados por comércio ilegal de arma de fogo. O armamento foi apreendido. Após os procedimentos, os homens foram colocados à disposição da Justiça.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As denúncias podem ser feitas ainda pelo telefone (88) 3448-2300, da Delegacia Municipal de Parambu. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)