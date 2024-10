Boeing inicia demissões em massa após prejuízos

Diante de uma crise financeira significativa, a Boeing anunciou rigorosas medidas para enfrentar as dificuldades econômicas. A empresa planeja eliminar 17 mil empregos em todo o mundo, representando 10% de sua força de trabalho, em resposta a uma greve de cerca de 33 mil funcionários na costa oeste dos EUA, que intensifica seus problemas financeiros.









Impactos da Greve e Situação Financeira





Iniciada em 13 de setembro, a greve é uma resposta dos empregados às condições de trabalho e salários. Este movimento interrompeu operações cruciais da empresa, afetando produção e acordos comerciais. Kelly Ortberg, CEO da Boeing, afirmou que os cortes são parte de um plano para alinhar sua força de trabalho às atuais condições financeiras, concentrando-se em prioridades estratégicas.









Alterações na Produção e Direção Futura





Além das demissões, a Boeing fez ajustes em sua linha de produção. A entrega dos novos modelos 777X será adiada e a produção do cargueiro 767 será encerrada até 2027. Tais decisões são vistas como vitais para a sustentabilidade da empresa no competitivo mercado da aviação.









Perspectivas Financeiras e Desempenho





Já enfrentando dificuldades financeiras antes da greve, a previsão para o terceiro trimestre, segundo a Reuters, é de uma receita de US$ 17,8 bilhões, com uma perda de US$ 9,97 por ação e um fluxo de caixa negativo de US$ 1,3 bilhão. Esses números destacam os complexos desafios enfrentados pela Boeing em um setor afetado por múltiplas turbulências econômicas e operacionais.









Cenário do Setor e Futuras Considerações





A situação da Boeing reflete um panorama mais amplo no setor aeroespacial, afetado pela pandemia global, mudanças na demanda por viagens e pressões competitivas. As decisões da Boeing, apesar de difíceis, são vistas como esforços para garantir sustentabilidade financeira e competitividade a longo prazo.





Conforme a Boeing trabalha na resolução de seus desafios internos e externos, a atenção se concentra na eficácia de suas estratégias de reestruturação e na capacidade de alcançar acordos mais favoráveis com sua força de trabalho e parceiros comerciais.





(O Antagonista)