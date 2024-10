Polícia Civil localiza adolescente de 12 anos que estava desaparecida em Camocim

Um trabalho da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na localização de uma adolescente, de 12 anos de idade, na cidade de Camocim, que pertence à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A vítima, que estava desaparecida desde o último mês, foi encontrada nessa sexta-feira (11) e entregue aos cuidados da família.





Após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Regional de Camocim, informando o desaparecimento de uma adolescente, de 12 anos, os policiais civis iniciaram os trabalhos investigativos para localizar a vítima. Com as informações apuradas, uma equipe de policiais civis identificou um possível local em que a adolescente estaria e empreendeu diligências.





Nessa sexta, a vítima foi encontrada em uma residência particular no município de Cruz (AIS 17) e encaminhada para a Delegacia Municipal de Cruz, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, a adolescente foi entregue aos cuidados de sua avó. Os trabalhos investigativos seguem em andamento com o intuito de elucidar todas as informações acerca do caso.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3660 1436, da Delegacia Municipal de Cruz. O sigilo e o anonimato são garantidos.