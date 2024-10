Comerciantes reclamam falta de políticas públicas de incentivo ao comércio de Sobral

Apesar da reclamação, os lojistas esperam boas vendas neste fim de ano.

A falta de políticas públicas de incentivo ao comércio de Sobral e as medidas tomadas pela Prefeitura como a expansão da zona azul e o endurecimento da fiscalização de trânsito no Centro, tem deixado os comerciantes desanimados. As vendas, de acordo com alguns dos donos de lojas, caiu muito e eles atribuem a queda às mudanças no trânsito.





“Nossos clientes não são apenas de Sobral, uma boa parte vem de cidades vizinhas e dos distritos. A mudança das vans para o novo terminal de transporte alternativo prejudicou diretamente o comércio porque dificultou o acesso ao Centro”, relatou um dos lojistas que pediu para preservar sua identidade.





O comerciante se referiu á proibição de paradas mais próximas do centro comercial de Sobral depois da transferência das vans para o novo terminal. A mudança fez com que o movimento de pessoas visitando o comércio diminuísse.





“Ficou mais caro para quem vem de fora chegar até ao Centro, pois terá que pagar duas viagens de mototaxi ou uber para fazer compras. E as pessoas têm medo de perder o transporte de volta para casa por isso muitas delas não vêm fazer compras”, comentou outra comerciante que também não quis se identificar.





O medo de falar dos problemas que enfrentam é visível. Os comerciantes afirmam que têm medo de perseguição e acham melhor não se identificar quando desabafam para a imprensa.





“Nossa esperança é que o novo prefeito eleito trabalhe para recuperar o prejuízo que tivemos durante esse tempo de perseguição. O atual prefeito não poupou nem os ambulantes que sobrevivem de uma renda mínima que muitas vezes não dá nem para comprar novas mercadorias. Os valores que ele cobrou dos permissionários do Mercado Central é um absurdo”, lamentou um dos permissionários que também pediu para não se identificar.





A assessoria de imprensa da Prefeitura não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos