Criança de 7 anos quase perde a perna após picada de cobra cascavel

Uma menina de apenas 7 anos, Allie Brasfield, viveu momentos de tensão ao quase perder a perna após ser picada por uma cobra cascavel em um acampamento no Arizona, Estados Unidos. O incidente aconteceu durante as férias da família, quando Allie tropeçou em algo e caiu na grama, achando que havia apenas torcido o tornozelo.





No dia seguinte, a situação se agravou. O pé esquerdo da menina amanheceu roxo e inchado. Preocupados, os pais levaram Allie ao hospital mais próximo, mas os médicos trataram o caso como uma simples torção. A menina foi liberada sem receber o tratamento adequado, e o veneno da cobra continuou a se espalhar pelo corpo da criança. Além de dor intensa, ela começou a apresentar sintomas como náuseas e vômitos.





Desesperada, a família buscou ajuda em outro hospital no dia seguinte, onde, diante dos sintomas e do local do acidente, os médicos suspeitaram que se tratava de uma picada de cobra cascavel. Os exames confirmaram o diagnóstico, e Allie recebeu, enfim, o tratamento adequado com o soro antiofídico específico.





Via portal Toca News