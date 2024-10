Conta de energia terá aumento com bandeira vermelha patamar 2 a partir de outubro

A partir desta terça-feira, 1º de outubro, a conta de energia ficará mais cara com a adoção da bandeira tarifária vermelha, patamar 2. O novo valor cobrado será de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. O ciclo de bandeiras verdes, que começou em abril de 2022, foi interrompido em julho deste ano, quando entrou em vigor a bandeira amarela. Após breve retorno à bandeira verde em agosto, o cenário mudou novamente para vermelho em setembro, algo que não ocorria desde agosto de 2021, durante a crise hídrica.





A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) justificou a mudança com base no risco hidrológico, causado pela escassez de chuvas e pela queda nos níveis dos reservatórios, além do aumento no custo de geração de energia em razão da seca. Em setembro, a bandeira tarifária já estava no vermelho, porém no patamar 1. Agora, com o patamar 2, o impacto será ainda maior para os consumidores.





