DELEGADA DA PF é afastada da operação eleitoral em Juazeiro do Norte

Nesta terça-feira, 01, a delegada da Polícia Federal, Dra. Josefa Lourenço da Silva, foi afastada da operação "Eleições 2024" em Juazeiro do Norte, a pedido da coligação do candidato Fernando Santana (PT), sob a justificativa de que sua irmã ocupa um cargo na Prefeitura - atuando na Procuradoria Geral do Município - o que poderia comprometer a imparcialidade das investigações que ela vinha conduzindo, como a "investigação no posto Avanti" sobre distribuição irregular de combustíveis; com o afastamento, Dra. A Iris assumirá a condução das operações até o término das eleições legislativas.





(Blog César Wagner)