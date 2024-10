DISPUTA ACIRRADA EM FORTALEZA:: Agregador da Globo mostra cenário imprevisível

Disputa pela prefeitura de Fortaleza: cresce acirramento entre candidatos, aponta Rali do GLOBO.

Pesquisa Ideia revela acirramento na disputa pela prefeitura de Fortaleza, com André Fernandes liderando seguido por Evandro Leitão, Capitão Wagner e José Sarto. O Rali, agregador do GLOBO, combina resultados de pesquisas nacionais, mostrando a variação nas intenções de voto dos candidatos.





Após novo levantamento do Instituto Ideia sobre a corrida de Fortaleza, divulgado no domingo, a distância entre os quatro primeiros colocados na disputa diminuiu no Rali, agregador do GLOBO feito em parceria com o Instituto Locomotiva. O deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL) aparece à frente, com média de 24% das intenções de voto. Ele é seguido de perto pelo deputado estadual petista Evandro Leitão, que aparece em seguida com 22,6%.





O ex-deputado Capitão Wagner (União) tem a terceira maior média, com 20% intenções de voto no resultado agregado. Já o atual prefeito José Sarto (PDT) soma 18,6%.





Veja o resultado:





André Fernandes (PL): 24% (eram 26,8%)





Evandro Leitão (PT): 22,6% (eram 24,9%)





Capitão Wagner (União): 20% (eram 17,2%)





José Sarto (PDT): 18,6% (eram 15,5%)





Resultados da pesquisa Ideia





A pesquisa Ideia, feita por telefone entre os dias 24 e 28 de setembro, mostra um empate técnico quádruplo entre os quatro candidatos. Fernandes aparece numericamente a frente com 23%, seguido por Leitão (22%), Wagner (21%) e Sarto (20%). A margem de erro é de três pontos percentuais.





Conheça o Rali





O Rali apresenta o panorama das intenções de voto divulgadas por seis empresas e institutos de pesquisa com relevância nacional. No caso de Fortaleza, já foram divulgadas pesquisas recentes dos institutos Datafolha, Quaest, Atlas e Ideia.





A metodologia do agregador considera diferentes fatores para calcular o total agregado de intenções de voto dos candidatos. De um lado, pesa o tamanho da amostra e o quão recente é um resultado. Do outro, são levados em conta o histórico de atuação dos institutos e sua cobertura nos diferentes estados nas últimas três eleições.





Via Blog César Wagner